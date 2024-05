Uno dei nomi per la panchina del Milan, da diverso tempo, è quello di Thiago Motta, anche se le ultime indiscrezioni parlano di un accordo già raggiunto con la Juventus. Anche noi, nei giorni scorsi e in esclusiva, vi abbiamo confermato l'interesse per il tecnico del Bologna, per il quale il club rossonero vorrebbe inserirsi non appena ci sarà uno spiraglio e soprattutto se ci sarà. Le notizie che giungono in queste ore, però, sembrano tarpare le ali al Diavolo in questo senso. Sì, perché dopo le tante voci ora sembra esserci davvero qualcosa di concreto tra l'ex PSG e la Vecchia Signora.