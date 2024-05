Panchina Milan, si lavora per la risoluzione di Pioli: lui ha l’accordo con …

Stefano Pioli nel corso della prossima stagione non sarà più l'allenatore che siederà sulla panchina del Milan e presto potrebbe esserci una risoluzione. Come noto, infatti, dopo che la dirigenza gli ha dato fiducia per diversi mesi nonostante risultati non eccellenti, le ultime uscite non sono per niente piaciute alla società. Decisive, in questo senso, le due partite contro la Roma che hanno estromesso i rossoneri dall'Europa League e, in seguito, anche la sconfitta nel derby, che ha consegnato all'Inter lo Scudetto.