Panchina Milan – Rangnick, ecco perchè Elliott l’ha scelto

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In tanti si chiedono perchè Stefano Pioli sarà costretto a lasciare il Milan al termine della stagione, visto che l’allenatore sta svolgendo un ottimo lavoro, soprattutto dopo la ripresa del calcio giocato.

A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Elliott ha scelto Rangnick perchè vuole dare al Milan un'identità più internazionale. Per questo motivo serve un manager di spessore in grado di occuparsi di tutte le aree all'interno della società, compreso il settore medico. Pioli è apprezzato dalla proprietà, ma la decisione ormai è stata presa e non ci saranno passi indietro.