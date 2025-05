Panchina Milan, l’indiscrezione: salgono le quotazioni di questo allenatore

In attesa di scoprire quali saranno i programmi e le idee di Igli Tare , il Milan ragiona sul successore di Sergio Conceicao . Il tecnico portoghese è destinato a dire addio e si apre un folto casting per trovare il nuovo allenatore rossonero. Tanti i nomi accostati al Diavolo ma si preannuncia un effetto domino che rischia di lasciare esclusi proprio i rossoneri. Intanto, dai nostri colleghi di RadioRossonera arriva un'interessante indiscrezione.

Tra gli allenatori in orbita Milan ci sarebbe anche Thiago Motta, cercato anche durante la scorsa estate. L'ex tecnico di Bologna e Juventus è attualmente libero, seppur ancora sotto contratto con i bianconeri, e vorrebbe rimettersi in pista dopo la deludente avventura terminata prematuramente con l'esonero. Non vi sarebbe ancora nulla di concreto, ma Thiago Motta resta un nome da tener d'occhio per la panchina del Milan.