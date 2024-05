Panchina Milan – Dalla Spagna: “Bayern Monaco su De Zerbi e non solo”

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton accostato al Milan, è tra i candidati per la panchina del Bayern Monaco. La situazione

Thomas Tuchel, attuale tecnico del Bayern Monaco, sembrerebbe destinato a salutare l'ambiente bavarese. Nei giorni scorsi si parlava di una possibile riconferma per la prossima stagione, ma le possibilità di vederlo ancora alla guida dei pluri-campioni di Germania calano di giorno in giorno. La dirigenza bavarese potrebbe puntare il mirino su altri candidati, uno dei quali è seguito anche dal Milan per sostituire Stefano Pioli.