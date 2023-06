Palermo, alla ricerca di un attaccante: piace Marco Nasti del Milan

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Palermo avrebbe messo gli occhi su Marco Nasti del Milan per rafforzare il reparto offensivo

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Palermo starebbe vagliando vari profili per migliorare il proprio reparto offensivo. Oltre le certezze Brunori e Di Mariano, infatti, i rosanero avrebbero puntato su Favilli di proprietà del Genoa, che l’anno scorso, in prestito alla Ternana, ha segnato 9 gol in 26 partite.