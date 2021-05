Paganini: “La volontà di Donnarumma è quella di diventare una bandiera”

Paolo Paganini ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma: secondo l'esperto di mercato, il portiere vorrebbe diventare una bandiera del Milan

Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport', durante la trasmissione 'Dribbling', del futuro di Gigio Donnarumma. Queste le sue parole. "E' una situazione di stand-by. Diciamo subito che è una situazione di crocevia, questo riguarda sia il Milan ma anche la Juventus e la qualificazione in Champions. Quella può essere determinante per il futuro di Donnarumma. Al momento la situazione contrattuale è rimasta uguale con il Milan fermo all'offerta, comunque importante, di 8 milioni di euro netti più bonus fino al 2024, ma il suo agente, Raiola, chiede un'offerta di 10-12 milioni di euro. Si parla del PSG ma soprattutto della Juventus. I bianconeri andrebbero a prendere un giocatore a parametro zero e potrebbero cedere Szczesny all'Everton per fare una plusvalenza in cambio di Kean. La volontà del giocatore è abbastanza chiara che è quella di rimanere al Milan per essere una bandiera, ma è anche vero che l'aspetto economico e quello delle provvigioni che riguardano il suo agente inciderà moltissimo in questa trattativa". Intanto questa dovrebbe essere la probabile formazione del Milan che affronterà la Juventus.