Oltre al Milan su Xhaka spunta un altro club: ecco le ultime

Secondo quanto quanto riferisce Sky Sport Germania, Granit Xhaka, centrocampista svizzero finito nel mirino del Milan, non starebbe spingendo per lasciare il Bayer Leverkusen, con il quale continua ad avere un rapporto buono e rispetto. Il giocatore, che ha un contratto fino al 2028, valuterebbe un trasferimento solo nel caso in cui dovesse arrivare una proposta assolutamente vantaggiosa per lui e il suo club. Oltre al Diavolo, sulle sue tracce ci sarebbe anche la squadra turca del Galatasaray.