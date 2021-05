Norma ‘riduci debiti’: Milan, conterrai il monte ingaggi con i rinnovi?

La Serie A ha varato una norma per contenere gli stipendi dei calciatori. Il Milan può andare incontro a qualche problema. Vediamo quali

Il Consiglio Federale di ieri ha approvato il principio (che diventerà norma dal prossimo 8 giugno) 'riduci debiti'. La Serie A, insomma, sta dando un freno alle spese sconsiderate dei club del nostro calcio. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, così facendo, si smetterà di spendere soldi che non si hanno.