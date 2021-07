Nizza, dal mercato arrivati molti calciatori di Raiola. Il ds si difende

Molti calciatori assistiti da Mino Raiola al Nizza. Solo un caso? Il direttore sportivo dei 'Les Aiglons' si difende dalle accuse

In Costa Azzurra sono infatti arrivati Calvin Stengs e Justin Kluivert , oltre ai già presenti Walter Benitez e Khephren Thuram .

Il direttore sportivo dei 'Les Aiglons', Julien Fournier, si difende dalle accuse. Queste le sue dichiarazioni a 'L'Équipe': "Quando guardi ai giocatori in Olanda, Mino ha spesso i migliori. Li identifichiamo e inevitabilmente trattiamo con lui, ma siamo noi più a cercarlo e non il contrario. Stengs lo seguivamo da tre anni. Il Nizza lavora con molti agenti. Ho anche contatti con Jorge Mendes. Mino non ha il monopolio".