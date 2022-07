Napoli, ufficiale l’addio di Mertens: il belga è ora svincolato

Saluto ufficiale di Aurelio De Laurentiis a Dries Mertens: il belga, diventato un simbolo del Napoli negli ultimi anni, è ora svincolato. Queste le parole del presidente del club azzurro, mandate in onda da Radio Kiss Kiss: "De Laurentiis è società e tifoso. Io sento fortemente l'appartenenza ai colori del Napoli, alla maglia, anch'io la considero come mia pelle. Ma non devo mai dimenticare, in quanto società, che il calcio è diventato anche industria, oltre che passione. E l'industria deve seguire le regole del mercato. Purtroppo dunque a volte dobbiamo andare contro il desiderio del tifoso. Quando il tifoso mi dice 'Perché non tieni Mertens?'. Io posso rispondere solo una cosa. Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e poi deve ritirarsi. Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Se io dovessi pagare una cifra sproporzionata a Mertens, mancherebbe nel budget previsionale del prossimo campionato quanto serve per prendere dei calciatori più giovani".