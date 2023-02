Napoli, le prestazioni pagano: pronto il rinnovo di Spalletti

Napoli, avanti con Spalletti per un'altra stagione

Il Napoli e Luciano Spalletti dovrebbero avanti un altro anno insieme. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis dovrebbe esercitare a maggio l'opzione unilaterale che ha voluto tenere per sé due anni fa al momento delle firme e farà così scattare il terzo anno del tecnico in Campania. L'ex Roma e Inter dovrebbe guadagnare 2,7 milioni di euro a stagione, le stesse cifre attuali, e il contratto non verrà ulteriormente prolungato. Un prolungamento che sarebbe solamente meritato per il tecnico partenopeo, che sta dominando la Serie A di questa stagione. Mercato Milan, ecco il sogno (impossibile?) dei rossoneri per giugno >>>