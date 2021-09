Napoli, Coli Saco: “Ringrazio il Milan per tutto quello che ho imparato”

Coli Saco, ex calciatore della Primavera del Milan, ha annunciato la sua firma con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni social

Coli Saco, ex calciatore della Primavera del Milan, ha annunciato la sua firma con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate sul proprio account Twitter: "Finalmente annuncio la mia firma con il Napoli. E' con grande orgoglio che rappresenterò questa maglia azzurra. Grazie a tutti per l'accoglienza: giocatori, staff, la città. Mi sento già a casa. Vorrei ringraziare il Milan per tutto quello che ho imparato, ma ora è un nuova sfida che sorge".