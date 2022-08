Mourinho: “Belotti? Se è vero che vuole la Roma così tanto sarei felice”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato del possibile arrivo di Andrea Belotti, accostato con insistenza ai giallorossi sul calciomercato. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese, valida per la 2^ giornata di Serie A: "Con i cambi con la Salernitana l'obiettivo non era far capire alla società che avrei voluto un altro attaccante. Pensavo solo a vincere la partita. Se in panchina non hai un giocatore dello stesso livello degli attaccanti che hai in campo... Nessuno si può aspettare che Shomurodov o Afena-Gyan siano dello stesso livello oggi. Alcuni club hanno questo privilegio, altri fanno con le forze che hanno in panchina. In quel momento le forze che avevo erano le forze e il savoir-faire di Matic e Wijnaldum, sono entrati e hanno controllato loro la partita. Chiaro che l'avrei voluta chiudere segnando altri due tre gol".