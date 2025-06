Moretto: “Leao, la situazione tra Bayern, Arabia e la volontà del Milan”

LEAO E IL BAYERN: MOVIMENTO A FINE GIUGNO

"Ci aspettiamo, mi aspetto, che qualora il Bayern Monaco decidesse di fare all-in su Leao sarebbe disposto a toccare cifre intorno ai 75, 85 milioni di euro, da capire bonus compresi o meno. Su Leao vi dico anche a specificare due punti: il primo che dall'Arabia Saudita le squadre interessate continuano ad esserci, quindi l'Arabia resta su Leao. E il secondo punto per Allegri e Igli Tare è un calciatore importante. Non posso dirvi incedibile, perché nella rosa dell'attuale Milan non ci sono incedibili, dipenderà molto dalle offerte, però il Milan non vorrebbe privarsi di Leao".