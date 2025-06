Moretto: “Il Milan sta visionando Vanderson, il nome piace molto”

Fabrizio Romano ha parlato assieme a Matteo Moretto sul suo canale Youtube. In particolare, il secondo ha fatto il punto sul calciomercato del Milan , facendo non solo un nome nuovo per la fascia destra rossonera, ovvero quello di Vanderson del Monaco. Ma parlando anche della situazione relativa al futuro di Rafael Leao.

Il giornalista ha riferito questo su Vanderson: "Però è solamente un gradimento, voglio specificarlo, perché magari la gente, i tifosi del Milan credono sia già una trattativa o comunque qualcosa di avanzato. No, assolutamente no. È un gradimento perché stiamo parlando di un calciatore che il Monaco considera costoso, considera importante e che valuta molto. Inoltre, comunque il Milan su quel tipo di reparto lì deve ancora secondo me lavorarci per creare spazio, margine, per un nuovo arrivo e quindi ci dovrebbero essere prima delle uscite".