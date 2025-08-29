Nel Milan si registrano novità importanti sul fronte del mercato per il ruolo di attaccante. A riportarle è l'esperto Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha parlato della situazione Dovbyk:
Moretto: “Il Milan ha in programma un contatto diretto con l’entourage di Dovbyk”
Moretto: "Dovbyk? Il Milan sta valutando, ci sarà..."—
"In giornata il Milan ha in programma un contatto diretto con l'entourage di Dovbyk. Il Milan si sta informando per cercare di capire se ci fosse la possibilità di cogliere l'opportunità di mercato in questi ultimi giorni. Da capire come potrà andare, quale sarà la posizione del Milan. Dovbyk è in uscita, c'è stata una riunione interna alla Roma dove si è fatto capire al giocatore che non è una prima scelta per Gasperini. Il Milan sta valutando, vedremo gli sviluppi".
