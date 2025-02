Moretto: “Genoa, offerta per Cuenca: si attende la risposta del Milan”

Hugo Cuenca, esterno offensivo classe 2005, potrebbe lasciare il Milan per il Genoa. Non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza

Daniele Triolo Redattore 2 febbraio 2025 (modifica il 2 febbraio 2025 | 11:26)

Hugo Cuenca, esterno offensivo paraguaiano di passaporto spagnolo classe 2005, arrivato al Milan nel 2022, non ha avuto in rossonero lo spazio che credeva. Pertanto, può lasciare il club di Via Aldo Rossi in questi ultimi giorni del calciomercato invernale.