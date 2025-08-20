Moretto: “Atalanta interessata a Musah. Origi? Potrebbe risolvere col Milan, ma…”

Il giornalista Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti sul mercato del Milan, focalizzandosi su Musah e Origi

Nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti sul mercato del Milan , focalizzandosi in particolare su due situazioni: il centrocampista Yunus Musah e l'attaccante Divock Origi . Ecco, di seguito, le sue parole:

Moretto: "Origi? Non mi risulta che potrebbe risolvere il contratto col Milan"

"Vi confermo poi l'interesse dell'Atalanta per Yunus Musah, ma per ora non ci risultano offerte per l'americano da parte dei bergamaschi. E' da capire se l'Atalanta è disposta a mettere sul piatto la cifra che chiede il Milan, senza dimenticare comunque che Musah è molto apprezzato da Allegri. Per quanto riguarda Divock Origi, si parla di una possibile risoluzione del suo contratto per il Milan, ma a me non risulta questa possibilità al momento. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni".