Morabito: “Trasferimento sfiorato quello di Iniesta al Milan” | News

Vincenzo Morabito, noto agente sportivo, ha svelato un clamoroso retroscena che riguarda un trasferimento di Andrés Iniesta al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Vincenzo Morabito ha parlato del mancato trasferimento di Erling Haaland dal Molde alla Juventus. Nonostante ciò, per il noto agente non si tratta del più clamoroso delle mancate trattative concluse. Queste le sue parole. "Haaland sfumato alla Juve lo metto nel podio, dietro ai trasferimenti sfiorati di Zidane alla Lazio e Iniesta al Milan".