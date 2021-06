Morabito: “Giroud? Il Chelsea ha lasciato una porta aperta, è un segnale”

Secondo Vincenzo Morabito, intermediario per l'affare Giroud, l'attaccante francese potrebbe comunque trasferirsi al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Vincenzo Morabito ha parlato del futuro di Olivier Giroud. Ecco cosa ha detto l'operatore di mercato sul francese, accostato da tempo al Milan. "Olivier ha sintetizzato la situazione attuale. Ad oggi il Chelsea ha voluto prolungargli il contratto per un altro anno, ma ha lasciato una porta aperta. Credo sia un segnale. C'è un gentleman agreement con club esteri? Se ci sono, meglio lasciarli privati. Non ho neanche i mezzi per commentarlo, ma quanto ha dichiarato lo stesso Giroud è facilmente interpretabile". Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.