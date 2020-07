Monza, Galliani: “Ibrahimovic? L’ho visto lunedì, ma ingaggio fuori portata”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan per 31 stagioni, dal 1986 al 2017 ed oggi dirigente con la medesima carica nel Monza, neo-promosso in Serie B, ha parlato a ‘Binario Sport‘.

A proposito di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 che i ‘rumors‘ di calciomercato accostano, spesso, al club brianzolo per la stagione 2020-2021, Galliani ha risposto in maniera perentoria.

“Ibra? L’ho visto lunedì scorso al ‘Bulgari‘, ma il suo ingaggio è fuori portata”. Ibrahimovic, dunque, non vestirà la maglia del Monza. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL SUO RINNOVO CON IL DIAVOLO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓