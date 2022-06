Il Monza sogna un attacco stellare: nel mirino Belotti e due ex Milan

Il Monza ha appena festeggiato la sua prima storica promozione in Serie A e già pensa in grande: nel mirino Andrea Belotti e due ex Milan

Carmelo Barillà

Il Monza ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie A. Il club brianzolo guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha avuto la meglio sul Pisa nella doppia finale playoff. Nemmeno il tempo di festeggiare che si pensa già in grande. D’altronde quando c’è di mezzo un’accoppiata vincente come quella formata da Berlusconi e Galliani non può essere altrimenti.

E circolano già i primi nomi, che fanno fantasticare i tifosi del Monza. La pista più calda per l’attacco sembra essere quella che porta ad Andrea Belotti, come riportato dai colleghi di ‘Sportmediaset’. Il ‘Gallo’, infatti, è in scadenza con il Torino e difficilmente rinnoverà il contratto. Su di lui ci sono da tempo Milan e Fiorentina, ma anche i brianzoli faranno certamente un tentativo. Ma non solo Belotti per l’attacco del Monza.

Anche due ex Milan potrebbero rientrare nei piani di Galliani e Berlusconi. Si tratta di Alexandre Pato e Mario Balotelli. Il primo è apparso per l’ultima volta in Serie A nove anni fa. Allora non andò benissimo nella sua seconda avventura con la maglia del Milan: soltanto un gol in quindici presenze. Ma il ‘Papero’ aveva esaltato i tifosi rossoneri nelle stagioni precedenti: 41 reti nei primi tre anni.

Oggi all’Orlando City, in MLS, Pato sarebbe pronto a riabbracciare il campionato italiano. Il brasiliano, però, negli ultimi anni è stato alle prese con i soliti problemi fisici che lo hanno condizionato anche ai tempi del Milan. L’ultimo nome ‘grosso’ accostato al Monza in ordine di tempo è quello di Mario Balotelli, altro ex Milan. SuperMario ha già vestito la maglia dei brianzoli ed ha aperto al possibile ritorno proprio nelle scorse ore.

Allo U-Power Stadium, infatti, a festeggiare la promozione in Serie A, c’era anche l’attaccante del’Adana Demirspor. Alle domande dei giornalisti presenti, SuperMario ha risposto: “Certo che tornerei in Italia. Ho parlato con il Presidente Berlusconi. Vediamo...”. Ottima l’ultima stagione di Balotelli in Turchia, con 19 reti in 33 partite. E i tifosi del Monza sognano un attacco stellare per la loro prima storica stagione in Serie A ... Milan, salta Botman? Ecco l'alternativa: le ultime news di mercato >>>