Milan, senti Zidane: “Jovic? Da qui a fine mercato può succedere di tutto”

JOVIC, ZIDANE NON ESCLUDE UNA SUA PARTENZA

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, al termine della vittoria per 1-0 contro il Valladolid, ha parlato del futuro di Luka Jovic (ieri sera partito titolare). Come tutti sappiamo, Jovic più volte è stato accostato al Milan. Zidane ha dichiarato: “Da qui al 5 ottobre può succedere di tutto ma per il momento non ho niente da dire. Per ora Jovic è un giocatore del Real Madrid. Io sono l’allenatore e decido chi fare giocare. Tutto qui”.

Luka Jovic è da tempo nel mirino del Milan, che guarda al mercato degli esterni per completare l’attacco rossonero. L’attuale giocatore del Real Madrid, acquistato l’anno scorso dalle Merengues per 60 milioni di euro, ha trovato pochissimo spazio dal suo arrivo in Spagna. In Germania, al contrario, faceva parte del trio delle meraviglie dell’Eintracht di Francoforte, con Haller punta centrale e sull’esterno opposto Ante Rebic, ora al Milan.

TRA LE ALTERNATIVE SPUNTA UN INSOSPETTABILE..