Milan, obiettivo Zhegrova: Ujkani lo consigliò ai rossoneri nel 2019

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, riportate direttamente dal giornalista kosovaro Arlind Sadiku , il Milan sarebbe interessato e vicino all'esterno d'attacco del Lille , Edon Zhegrova . Nel 2019, intervistato dai microfoni di TMW , il portiere del Kosovo e con una lunga esperienza in Serie A , Samir Ujkani , aveva già consigliato il giocatore, allora promessa del Genk , proprio ai rossoneri con queste parole: "Lo sponsorizzo senza alcun dubbio... è giovane, ha qualità straordinarie che ho visto soltanto in Dybala".

"Spero che il Milan trovi un accordo con lui: in campo ogni tanto è ancora un bambino, con Gattuso può diventare uomo, è l'allenatore che gli servirebbe. È davvero il nuovo Messi come viene soprannominato".