Il Milan vuole Zaniolo: si punta sul riscatto legato alla Champions

La situazione tra la Roma e Nicolò Zaniolo sembra essere arrivata a un punto di rottura, tanto che l'attaccante giallorosso ha praticamente deciso di non prendere parte all'ultimo impegno contro lo Spezia . Inizialmente sembrava che l'unica squadra sulla sue tracce potesse essere il Tottenham, che aveva presentato un'offerta ufficiale alla Roma , ma nelle ultime ore sembrano essere emerse novità in questo senso.

Milan, l'ipotesi per prendere Nicolò Zaniolo a gennaio

Sembra infatti che Zaniolo preferisca di gran lunga un trasferimento in Italia e a tal proposito l'unica a squadra ad essersi fatta avanti sul serio pare essere il Milan. I rossoneri vorrebbero offrire alla Roma un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un riscatto di 22 milioni che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League. Il Diavolo può contare sulla volontà del giocatore di non andare all'estero, resta solo da capire la risposta dei giallorossi. Milan, per Zaniolo si può proporre l'obbligo di riscatto >>>