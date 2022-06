Milan, ti ricordi Vlasic? Il croato potrebbe finire in Serie A

Nikola Vlasic sembra pronto a lasciare il West Ham. Il croato classe 1997, accostato in passato anche al Milan, potrebbe finire in Serie A. Dopo un'annata tra alti e bassi, Vlasic potrebbe lasciare l'Inghilterra e finire nel campionato italiano. Su di lui ci sono Hajduk Spalato e Torino. Un anno fa era stato acquistato per circa 26 milioni di sterline più 8 di bonus. Da non sottovalutare l'ipotesi granata per Vlasic, che piace molto a Ivan Juric. Non trascurabile nemmeno l'idea di un ritorno in patria, anche se rilanciare la carriera nel campionato italiano potrebbe stuzzicare di più il croato. A riportarlo è 'Dalmatinski portal'. Le TOP news di oggi - Il mercato tra uscite e ritorni, l'intervista a Melli >>>