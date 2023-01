Milan, Vasquez all’Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva (VIDEO)

Devis Vasquez ha terminato le visite mediche presso la casa di cura 'La Madonnina'. Il portiere colombiano, che firmerà il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni, nel pomeriggio si sposterà nella sede di via Aldo Rossi per mettere nero su bianco. Intanto l'ormai ex Guaranì è arrivato pochi minuti fa al Centro Medico Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Ecco le immagini del suo arrivo nella clinica rese note da Alfredo Pedullà su Twitter. Leao, ascolta Inzaghi: "Ti consiglio di diventare una bandiera del Milan"