Milan, un mercato da big per puntare in alto. Ecco cosa serve

Il prossimo mercato del Milan potrebbe essere decisivo per far fare alla società rossonera il definitivo salto di qualità.

Matteo Mosconi

Dopo la vittoria del suo 19esimo scudetto, il Milan potrà godersi delle meritatissime vacanze. Tutti, ma non la dirigenza, impegnata più che mai sul fronte mercato.

Le voci di interessamenti da parte del club rossonero si inseguono, ma cosa serve davvero al Milan per fare quel salto di qualità definitivo? Proviamo a capirlo insieme.

Capitolo difesa. In questo reparto i rossoneri sono abbastanza coperti: Tomori, Kalulu e Kjaer rappresentano delle certezze, Gabbia una discreta alternativa. Ovviamente, però, il tutto non basta.

Il mancato rinnovo di Alessio Romagnoli, diretto ormai verso la Lazio, costringe il club a guardarsi intorno e a cercare un nuovo centrale. I nomi sono sempre quelli: Sven Botman e Gleison Bremer, con il primo che, fino a qualche giorno fa, pareva la prima scelta del club.

Il prezzo del cartellino e la folta concorrenza dalla Premier League (Newcastle e Manchester United su tutte, ndr), però, stanno complicando il tutto. E allora occhio alle possibili sorprese, con Paolo Maldini e Frederic Massara che potrebbero puntare su un'operazione alla Kalulu.

Per quanto riguarda i terzini, si aspetta il riscatto di Alessandro Florenzi, che insieme a DavideCalabria coprirebbe l'out di destra. A sinistra, invece, molto probabile l'addio di Ballo Tourè: a quel punto il Milan andrebbe a caccia di un vice Theo Hernandez.

Capitolo centrocampo. Gli addii ormai certi di Franck Kessie e di Tiemouè Bakayoko costringono Maldini a cercare più di un'alternativa. Tommaso Pobega e YacineAdli faranno rientro alla casa base, con il primo che, però, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. E allora, quali sono i possibili nomi in entrata? Su tutti quello di Renato Sanches, che andrebbe a sostituire il "presidente" in tutto e per tutto. Certo, Maldini dovrà poi provare ad integrare il reparto magari con un giovane di prospettiva, a basso prezzo.

E veniamo ora al capitolo attaccanti. Partendo dall'out di destra, si attende di capire quale sarà il futuro di Alexis Saelemaekers e di Junior Messias. Il primo pare essere vicino alla conferma, mentre per il secondo si sta cercando una soluzione con il Crotone. In ogni caso, come detto da Maldini, si proverà a prendere un top player. I nomi sono quelli: Domenico Berardi del Sassuolo, Marco Asensio del Real Madrid e Riyad Mahrez del Manchester City. Giocatori importanti e costosi.

Sempre per quanto riguarda l'attacco, i rossoneri hanno in pugno Divock Origi del Liverpool e NoaLang del Club Brugge. Potrebbero essere loro i primi due acquisti del mercato estivo. Nell'attesa degli altri colpi da novanta del mercato rossonero. Milan, le top news di oggi: parla Giroud, doppio colpo in arrivo.