Milan, UFFICIALE il trasferimento di Samu Castillejo al Valencia

Castillejo lascia il Milan dopo quattro stagioni. Nell'ultima, in particolare, è stato praticamente sempre ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli: ha disputato appena 122' distribuiti in 5 presenze in Serie A. Ora per lui una nuova avventura in patria. Ritroverà Gattuso. Con lui in panchina al Milan, nella stagione 2018/2019, l'esterno spagnolo giocò 39 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana ed Europa League, segnando 4 gol e fornendo 4 assist ai compagni.