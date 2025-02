Milan, trattative con il Real Madrid per riformulare l’accordo per Jiménez

Il percorso di crescita di Álex Jiménez al Milan è stato davvero straordinario. Da giocatore della seconda squadra rossonera in Serie C a uno dei migliori elementi del primo team in pochi mesi, il giovane terzino destro spagnolo ha saputo conquistare un posto da titolare con determinazione. La sua ultima grande prova è arrivata contro il Verona, dove ha partecipato attivamente alla vittoria grazie a una giocata decisiva che ha creato le condizioni per il gol della vittoria di Santi Giménez.

Il punto di svolta: l'opportunità contro il Genoa

Il punto di svolta della sua stagione è arrivato il 3 dicembre, quando Jiménez non è stato convocato per la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, rimanendo in panchina per 90 minuti. Dopo quel momento, il difensore ha chiesto di essere ceduto in prestito per avere maggiore spazio in Serie A e il Monza sembrava la destinazione più probabile. Tuttavia, proprio quando sembrava che il suo destino fosse lontano da Milano, è arrivata un’improvvisa opportunità in Serie A contro il Genoa, che ha cambiato tutto. Da quel momento, Álex ha saputo ritagliarsi un posto fondamentale nella squadra, diventando una risorsa indispensabile per il tecnico rossonero Sergio Conceicao, sia come titolare che come alternativa.