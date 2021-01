Milan-Torino, Belotti osservato speciale di Maldini e Massara | News

Ultime Notizie Milan Torino: Belotti osservato speciale

MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato da Sport Mediaset, trovano conferma le voci che vogliono il Milan interessato ad Andrea Belotti. L’attaccante, in scadenza di contratto nel 2022, giocherà questa sera con il Torino a San Siro.

Maldini e Massara lo osserveranno con particolare attenzione. L’arrivo di Belotti è collegato ovviamente all’addio di Zlatan Ibrahimovic. Il suo contratto con il Milan scade il 30 giugno prossimo e non ha ancora deciso se continuerà la sua esperienza in rossonero. In ogni caso Belotti è la prima alternativa al totem svedese. Calciomercato Milan: duello con il Barcellona per il difensore. VAI ALLA NOTIZIA>>>