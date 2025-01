Alfredo Pedullà , giornalista esperto di calciomercato, ha parlato in un suo video su 'YouTube' della situazione di Fikayo Tomori che piacerebbe anche alla Juventus. "Dal mio punto di vista trovo sconvolgente la valutazione del Milan per Tomori. Come fanno a chiedere 30 milioni per uno che ha giocato 553 minuti?". Questo si chiede il giornalista, che poi continua.

Milan, Pedullà: "Tomori? 30 milioni per 553 minuti giocati"

"Una valutazione che non si potrebbe fare per un calciatore che ha giocato così poco eppure è cosi. Il Milan vuole pensarci bene nonostante lui non sia un titolare dalla notte dopo Firenze, quando l'inglese sparì dai radar. Non che prima fosse un intoccabile, ma è sparito completamente dalla circolazione, probabilmente perché con Fonseca i rapporti non sono andati avanti nel migliore dei modi- Ovviamente il Milan è libero di fare la valutazione che vuole dei propri calciatori. Il Milan ritiene di poter incassare eventualmente quei soldi dalla Premier o da qualche altro perché Tomori può avere estimatori in giro per l'Europa".