Milan, ti ricordi Pelé? Ha firmato per il Rio Ave

Nuovo acquisto per il Rio Ave: un ex rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pelé, mediano ex Milan dal 2011 al 2015, ha firmato oggi per il Rio Ave prossimo avversario dei rossoneri in Europa League. Il giocatore nazionale della Nuova Guinea verrà certamente ricordato da pochi tifosi milanisti. Pelé ha fatto parte del Diavolo dal 2011, quando fu acquistato per trecentomila euro dal Belenenses, fino al 2015, quando fu ceduto a titolo gratuito al Benfica dopo aver collezionato la miseria di 8 presenze con la Primavera.

Per Pelé, 29 anni, si tratta di un ritorno ai Vilacondenses, che nel 2018 lo avevano ceduto al Monaco per 7,2 milioni di euro e da cui ora arriva in prestito. Naturalizzato guineano, vanta 5 apparizioni con la Nazionale africana, dopo aver indossato la maglia del Portogallo fino all’U21.