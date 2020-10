Milan, Theo Hernandez: ecco di quanto è cresciuto il suo valore di mercato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fra i tanti under 25 sbarcati a Milanello negli ultimi anni, quasi tutti hanno aumentato il proprio valore di mercato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez è quello che si è messo più in mostra ed ha aumento il suo valore di 30 milioni. Ora il terzino rossonero ha una valutazione di 50 milioni di euro. I rossoneri poco più di un anno fa, avevano pagato Theo Hernandez 20 milioni dal Real Madrid. Anche altri giocatori hanno aumentato il loro valore come Alexis Saelemaekers (ora vale 20 milioni) e Ismael Benncer (ora vale 30 milioni). La strategia di Elliott di valore i giovani per ora sta pagando in termini economici.

