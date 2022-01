Milan, Theo Hernandez da blindare: è lui il presente e il futuro dei rossoneri

Theo Hernandez è il presente, ma dovrà inevitabilmente essere anche il futuro del Milan. E il rinnovo del terzino appare molto vicino

Enrico Ianuario

A vedere Theo Hernandez con la fascia da capitano sul braccio, ad ogni tifoso del Milan sicuramente gli sarà uscita dalla bocca questa frase: 'Ma quanto gli sta bene?!'. E non è apparso nemmeno a disagio a portare la fascia che è stata anche del suo idolo, Paolo Maldini, secondo il quale gli 'dà consigli per diventare il migliore al mondo'. Il terzino francese sa che può diventarlo. Certo, c'è ancora qualcosina da migliorare specialmente in fase difensiva, ma ad oggi si può tranquillamente dire che l'ex Real Madrid è uno dei terzini più forti e devastanti presenti nel panorama calcistico europeo.

Una doppietta segnata contro il Venezia gli è valsa il 'premio' di essere l'unico difensore nella storia del Milan ad aver segnato tre doppiette. Oltre ai gol, il numero 19 rossonero è stato autore di una prestazione sontuosa. Attento in difesa, propositivo e imprendibile in fase offensiva. Theo Hernandez è felice di stare al Milan e di questo Milan, finalmente competitivo dopo tanti anni passati quasi nell'anonimato. Come annunciato dallo stesso terzino, il suo rinnovo sembra essere finalmente vicino.

Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2024 - così come quelli di Leao e Bennacer -, la dirigenza di via Aldo Rossi sta pensando bene di blindarlo. 'Siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando', è così che Theo Hernandez si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Venezia-Milan. Parole che fanno felici i tifosi del Milan, così come lo è anche lui. Il terzino rappresenta sicuramente il presente di questa squadra che ha ormai un'identità ben chiara. Adesso è anche il momento di far in modo che possa rappresentare il futuro di questo club, pronto a tornare sull'Olimpo del calcio europeo.