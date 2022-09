Milan, terminate le visite di Dest: ora idoneità sportiva | PM News

Sergiño Dest ha terminato le sue visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Adesso l'idoneità sportiva per il Milan

Sergiño Dest, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, ha terminato le sue visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Adesso il calciatore statunitense si recherà al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva per i rossoneri. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>