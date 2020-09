Milan, Tatarusanu: “Donnarumma? Ricordo il rigore di Firenze…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan quest’oggi nel centro sportivo di Milanello ha presentato ufficialmente Ciprian Tatarusanu, classe 1986. Acquistato dal Lione, l’estremo difensore sarà il secondo di Gianluigi Donnarumma.

Le parole su Donnarumma

Tatarusanu, nel corso della conferenza stampa ha parlato di Gigio Donnarumma: “Donnarumma e i rigori? Mi ricordo quando ero a Firenze un rigore per noi finito sul palo, di Ilicic. Penso sia bravo, spinge bene. Bisogna concentrarsi per fare gol, devono tirare molto bene. Anche io paro tanti rigori, siamo ‘grandi’ e per questo perdono la lucidità”.

