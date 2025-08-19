Milan, svolta in arrivo: si alza il tetto ingaggi? Le parole di Moretto

Pianeta Milan
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il Milan sta pianificando un cambio di rotta nella sua politica salariale.
Alessia Scataglini

Il Milan sta pianificando un cambio di rotta nella sua politica salariale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, il club rossonero starebbe valutando di alzare il tetto ingaggi nelle prossime settimane. L'indiscrezione è emersa durante un video sul canale di Fabrizio Romano, e ha subito acceso il dibattito sul futuro del mercato milanista.

Rivoluzione Milan, Moretto: "Il club valuta di alzare il tetto ingaggi"

Questa mossa strategica, se confermata, potrebbe permettere al Milan di competere per l'ingaggio di giocatori di livello più alto e con richieste economiche maggiori. Una decisione che segnerebbe un'evoluzione rispetto alla gestione degli ultimi anni, caratterizzata da una ferma attenzione al contenimento dei costi.

L'innalzamento del tetto stipendi aprirebbe nuovi scenari per la dirigenza rossonera, permettendo di sondare profili che finora erano considerati fuori portata. Ecco di seguito, le parole di Moretto: “Nelle prossime settimane il Milan sta valutando di alzare il tetto degli stipendi”

