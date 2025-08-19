Milan, svolta in arrivo: si alza il tetto ingaggi? Le parole di Moretto

Il Milan sta pianificando un cambio di rotta nella sua politica salariale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, il club rossonero starebbe valutando di alzare il tetto ingaggi nelle prossime settimane. L'indiscrezione è emersa durante un video sul canale di Fabrizio Romano, e ha subito acceso il dibattito sul futuro del mercato milanista.