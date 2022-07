Milan, Sugoni: “Ziyech è disposto ad abbassarsi l’ingaggio da 6 milioni?”

Il giornalista Alessandro Sugoni ha parlato della trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech. Il giocatore si abbasserà l'ingaggio?

Il giornalista Alessandro Sugoni ha parlato della trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech . Il marocchino, che guadagna attualmente 6 milioni di euro a stagione, rientrerà nei parametri rossoneri per quanto riguarda l'ingaggio? Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Si sta cercando di capire la fattibilità dell'affare, di questa trattativa. Intanto vedendo se il giocatore è disposto di abbassarsi l'ingaggio da sei milioni netti a stagione. Il Chelsea ha aperto alla trattativa con il Milan, diciamo che questi segnali fanno sperare. Bisogna vedere poi a quali condizioni può lasciare andare il giocatore, la speranza è che i Blues riservino a Ziyech lo stesso trattamento di Lukaku. Rimangono anche altri nomi, come Berardi e De Ketelaere, ma Ziyech è un elemento che intriga molto e non è la prima volta che il Milan ci pensa".