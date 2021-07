Milan – Sky: “Bakayoko? Un discorso di fine mercato, non di questi giorni”

Le ultime sul mercato del Milan. Tiemoué Bakayoko può tornare in rossonero? Questi gli aggiornamenti targati 'Sky Sport'

Nel corso della trasmissione di calciomercato, in onda dalle 23 su 'Sky Sport', Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan. Queste le ultime: "Bakayoko è un' ipotesi per i rossoneri. Non è un discorso di questi giorni, ma un'opportunità di fine mercato. Il Chelsea ha l'intenzione di rinnovare con la clausola unilaterale come con Olivier Giroud. Il giocatore però cerca una nuova esperienza. Il Milan ci sta pensando". Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?