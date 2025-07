Milan, se salta Jashari c’è il piano B: ecco i nomi sul taccuino rossonero

Tuttavia, l'operazione Jashari non è ancora considerata archiviata. La speranza rossonera poggia interamente sulla ferma intenzione del calciatore di approdare in Italia. Jashari ha già lanciato segnali inequivocabili: assente nelle amichevoli estive, non convocato per la Supercoppa belga e neanche per l'esordio in campionato. Il suo messaggio è chiaro: vuole solo il Milan. Una volontà confermata anche dal presidente rossonero Paolo Scaroni: "Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi".

Con l'avvio della nuova stagione che si avvicina inesorabile, il Milan non può permettersi di farsi trovare impreparato in caso di un definitivo "no" per Jashari. Per questo, la dirigenza ha già individuato delle valide alternative.

La principale è rappresentata da Javi Guerra, talentuoso spagnolo classe 2003 del Valencia. Il Milan aveva già sondato il terreno per lui a fine giugno, prima di concentrarsi sullo svizzero. La situazione di Guerra è anch'essa intricata, con il Valencia che mira a prolungare il suo contratto (in scadenza nel 2027) e ne valuta il cartellino attorno ai 25 milioni di euro.

Il reparto mediano resta una priorità assoluta per il Milan, e la lista dei potenziali innesti è variegata. Tra i profili attenzionati, spicca il nome di Tyler Adams, mediano statunitense di 26 anni, attualmente al Bournemouth.

La dirigenza rossonera si trova di fronte a un bivio cruciale: attendere la mossa definitiva di Jashari e sperare nel suo "sciopero" per forzare la mano al Bruges, o accelerare sulle alternative per garantire ad Allegri un centrocampo rinforzato in 'breve' tempo?