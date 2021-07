Milan, Saelemaekers domani regolarmente in gruppo con i compagni

Non destano particolari preoccupazione le condizioni fisiche di Saelemaekers. Il belga domani dovrebbe allenarsi regolarmente con il gruppo

Alexis Saelemaekers non ha preso parte all'amichevole di ieri pomeriggio contro la Pro Sesto, gara terminata 6-0 in favore dei rossoneri. Il laterale belga ha saltato il match a causa di un leggero affaticamento muscolare, un infortunio abbastanza normale considerato il periodo della stagione. Secondo 'Tuttosport', le sue condizioni non preoccupano mister Pioli. Il classe 1999, infatti, dovrebbe regolarmente allenarsi con il gruppo a partire da domani. Prosegue, invece, il recupero di Zlatan Ibrahimovic, mentre Davide Calabria potrebbe aggregarsi ai suoi compagni questa settimana.