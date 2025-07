Milan, Romano: “Allegri ha sempre dato fiducia a Leao: ecco perché”

Milan, Fabrizio Romano svela come Allegri punti forte su Leao e voglia valorizzarlo al massimo fin dal suo arrivo in rossonero

Fabrizio Romano , intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato la prestazione brillante di Rafael Leao contro il Liverpool. Inoltre, ha svelato anche un interessante retroscena legato a Massimiliano Allegri . Secondo l’esperto di mercato, sin dal momento della firma con il Milan, il tecnico livornese non ha mai smesso di far sentire importante il talento portoghese. Allegri ha trasmesso a Leao la massima fiducia, facendolo sentire al centro del progetto tecnico.

Milan, Romano: "Per Allegri riuscire a valorizzare Leao è..."

Una vera e propria scommessa per il nuovo allenatore del Milan, che punta a valorizzare definitivamente un giocatore dal potenziale enorme ma dalla carriera fin qui altalenante. Anche quando il Bayern Monaco aveva mostrato interesse per Leao, Allegri non ha mai avuto dubbi. Per lui, il portoghese è un pilastro della squadra. E, seppur in partite amichevoli, Leao sembra già iniziare a ripagare quella fiducia.