Milan, riscatto o non riscatto? Per Vranckx fondamentali le prossime partite

Il Milan si prepara per una delle partite più importanti della stagione: per il derby contro l'Inter, Pioli potrebbe decidere di cambiare modulo e mettere in campo un centrocampista in più. Per questo ci potrebbe essere più spazio per Aster Vranckx. Il belga dovrà essere riscattato dal Milan in estate. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.