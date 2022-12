Milan, 74 milioni di pensieri: il costo di tutti i riscatti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono 74 i milioni di euro che il Milan dovrà versare per riscattare tutti i cartellini dei giocatori in prestito. Vanno tolti da questo calcolo i 20 milioni per Bakayoko, che al 99 per cento non verrà riscattato dal Chelsea. Il tutto per il poco impiego e per lo stipendio abbastanza esoso del francese. Rimangono nell'equazione Brahim Diaz, Dest e Vranckx. Lo spagnolo al momento dovrebbe essere pagato 22 milioni al Real Madrid, con un contro riscatto a favore dei blancos fissato a 27 milioni. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Per Dest la cifra da versare al Barcellona ammonta a 20 milioni di euro. Molto passerà dalle prestazioni del terzino nel 2023. Infine Aster Vranckx: il belga, si legge, è cresciuto parecchio e per lui serviranno ben 12 milioni di euro per riscattarlo dal Wolfsburg. Il Milan, quindi, dovrà sborsare la bellezza di 54 milioni di euro per i riscatti. Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco