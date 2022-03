Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: situazione in stand-by

Le ultime news sul calciomercato del Milan: non facile il rinnovo di Alessio Romagnoli con il club rossonero. L'offerta è al ribasso

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, come noto, è in scadenza di contratto a giugno. Stessa scadenza di Franck Kessie, ma le situazioni sono abbastanza diverse. Con l'ivoriano infatti non sembrano esserci margini per la firma, mentre per il difensore tutto può accadere. La proposta del Milan di 2,8 milioni di euro più premi è nettamente inferiore ai 6 milioni attuali. Romagnoli si sta guardando intorno, ma non esclude una sua permanenza in rossonero. Insomma, tutto può accadere, anche se il Diavolo rimane fermo sulle sue posizioni.