Milan, rinnovo Maldini e Massara vicino. E spunta il budget per il mercato

Stando a quanto riferisce 'La Repubblica' il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara è davvero a un passo. Una notizia che, da diversi giorni, sembra ormai scontata ma che rappresenta una vera e propria svolta per il Milan. Le parole di Gerry Cardinale rilasciate nei giorni scorsi al 'Financial Times' hanno sancito l'accordo che va soltanto ratificato. "Per me era importante farlo, abbiamo trascorso tre ore e mezzo insieme ed è stato fantastico" ha detto il numero uno di RedBird. Ma facciamo un ulteriore passo indietro, precisamente alle parole di Paolo Maldini rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport': "Non sono l'uomo adatto per un progetto che non sia anche ambizioso". Se ormai manca soltanto la firma vuol dire che il direttore tecnico ha avuto le giuste rassicurazioni per andare avanti.