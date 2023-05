Milan, rinnovo Leao parti vicine: ulteriori contatti | PM NEWS

Secondo quanto ci risulta, manca sempre meno per il rinnovo di Leao con il Milan. Ulteriori contatti in giornata

Manca sempre meno per il si definitivo e ufficiale per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Secondo quanto ci risulta, oggi ci sono stati ulteriori contatti tra Leao e Milan. Le parti sono sempre più vicine. Si è lavorato tanto in Casa Milan, con i contatti che hanno definito gli ultime dettagli. La questione dovrebbe essere di giorni. La firma potrebbe arrivare dopo il derby contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni in vista di Milan-Inter