Milan, rinnovo Leao ci siamo! Speranza di chiudere in 7 giorni

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della situazione attuale tra il Milan e Leao per il rinnovo del rossonero

Rafael Leao ha detto sì. Come riportato dall'edizione odierna de LaGazzetta dello Sport, è pronto a legarsi al Milan per altri cinque anni ed è molto più vicina anche l’intesa con lo Sporting Lisbona: ormai siamo all’ultima curva. Giovedì, in una riunione notturna, c’è stata una bozza di stretta di mano con il club portoghese, ma la trattativa si è poi riaperta e l’attesa fumata bianca è sfumata. Tutto, allora, slitta alla prossima settimana, con la speranza fondata di trovare un accordo totale nei prossimi 7 giorni.

Il ruolo del Lilla — Del resto in questa vicenda ha giocato un ruolo decisivo anche il Lilla, chiamato insieme al giocatore a indennizzare lo Sporting per quella fuga del 2018. Un braccio di ferro in sede giudiziaria, con varie sentenze che hanno stabilito l’entità del risarcimento: 16,5 milioni di euro più gli interessi e le spese legali per un totale di 22 milioni. Negli ultimi tempi, però, da Lisbona hanno alzato l’asticella, chiedendo un indennizzo totale di 45 milioni: vale a dire la clausola concordata con Leao all’epoca. E proprio in questi frangenti i legali portoghesi hanno puntato su questo aspetto per mettere in difficoltà l’asse LillaLeao-Milan.

In queste ore, continua la rosea, il dialogo con la famiglia Leão ha portato all'intesa tanto inseguita. L'ultimo sforzo il Milan l'ha fatto accontentando Rafael: per firmare per cinque anni avrà uno stipendio da 7 milioni netti più bonus e 2 milioni per la firma. Il conto economico è presto fatto, anche se vanno poi indicati gli aspetti collaterali del nuovo legame.